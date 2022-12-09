Нутрициолог Свиридова рекомендовала добавить в зимний рацион рыбу

Нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова дала советы по составлению зимнего рациона.

«Первая и самая главная рекомендация перед составлением идеального рациона — пить больше воды. Осенью и зимой люди проводят больше времени в помещениях, в которых включено отопление. Организму необходимо восполнять количество влаги в организме для правильного функционирования и усваивания полезных веществ», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также желательно включить в рацион рыбу. Она пояснила, что это один из главных источников омега-3 жирных кислот.

Среди других полезных блюд в холодное время года — супы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.