В Пушкинском музее назвали самые популярные выставки и экскурсии в 2022 году

Руководитель отдела по работе с посетителями Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Жучкова рассказала RT, какие выставки и экскурсии в 2022 году пользовались наибольшей популярностью среди посетителей.

«Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» вошла в топ-5 самых посещаемых выставок Пушкинского музея за последние 50 лет. Об успехе свидетельствуют не только цифры, но и тот факт, что многие посетители возвращались на выставку и второй, и третий раз, а в последние дни выставки специально приезжали «прощаться» с ней», — отметила Жучкова.

Вместе с тем пользующейся спросом среди посетителей музея она назвала выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». По словам представителя музея, эта экспозиция стала самой популярной среди семейной аудитории.

«Типичной для этой выставки стала ситуация, когда несколько поколений одной семьи вместе приходили в музей», — добавила Жучкова.

Говоря о самых востребованных экскурсиях, руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ им. А.С. Пушкина рассказала RT, что самыми популярными среди школьных групп можно назвать тематические экскурсии «Древний Египет», «Древняя Греция» и «Древний мир».

«Туристы, в свою очередь, предпочитают обзорные экскурсии, которые подходят для первого знакомства с коллекцией музея, а местные жители особенно любят посещать с экскурсиями залы Итальянского и Северного Возрождения и, конечно, залы с импрессионистами», — уточнила Жучкова.

Также она поделилась с RT данными о том, кого из посетителей музея можно назвать самыми частыми гостями.

«Традиционно основной аудиторией нашего музея являются местные жители. Как, наверное, в любом музее изобразительных искусств, имеющем устойчивую постоянную аудиторию, среди посетителей большинство — женщины», — сказала Жучкова.

Если же смотреть на публику в целом, то примерная картина будет выглядеть так: взрослые в возрасте от 25 до 59 лет составляют 56% аудитории музея, от 60 лет — 22%, молодёжь от 18 до 24 лет — 12%, а дети до 18 лет — 10%.

Ранее сообщалось, что выставка Бориса Кустодиева «Русь купеческая» начнёт работу 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».