Выставка Кустодиева откроется в усадьбе Мураново 15 декабря
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минкультуры.
Экспозиция — совместный проект музея-заповедника «Мураново» и петербургского музея Академии художеств. Посетители смогут увидеть в том числе серию акварелей «Русские типы».
Посетить выставку можно до 26 февраля 2023 года. Программа также включает экскурсии и мастер-классы.
Ранее «Невские новости» сообщали, что число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге за последние два месяца достигло 35 тыс. человек.