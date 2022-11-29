Выставка Кустодиева откроется в усадьбе Мураново 15 декабря

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Выставка Бориса Кустодиева «Русь купеческая» начнёт работу 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».
Выставка Кустодиева откроется в усадьбе Мураново 15 декабря
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минкультуры.

Экспозиция — совместный проект музея-заповедника «Мураново» и петербургского музея Академии художеств. Посетители смогут увидеть в том числе серию акварелей «Русские типы».

Посетить выставку можно до 26 февраля 2023 года. Программа также включает экскурсии и мастер-классы.

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