Выставка Кустодиева откроется в усадьбе Мураново 15 декабря

Выставка Бориса Кустодиева «Русь купеческая» начнёт работу 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минкультуры.

Экспозиция — совместный проект музея-заповедника «Мураново» и петербургского музея Академии художеств. Посетители смогут увидеть в том числе серию акварелей «Русские типы».

Посетить выставку можно до 26 февраля 2023 года. Программа также включает экскурсии и мастер-классы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге за последние два месяца достигло 35 тыс. человек.