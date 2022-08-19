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В Российской госбиблиотеке составили портрет среднестатистического читателя

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Ксения Калинкина
В Российской государственной библиотеке (РГБ) рассказали RT, как выглядит среднестатистический обладатель их читательского билета.
В Российской госбиблиотеке составили портрет среднестатистического читателя
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

По словам представителей РГБ, основную группу читателей составляет молодая аудитория в возрасте от 14 до 40 лет — 75,8 % от количества записавшихся в 2021 году.

Большая часть из них — 59,5% — женщины.

«Ведущее место среди категории читателей по образовательному признаку занимают специалисты с высшим образованием — 41,4%, на втором месте студенты — 32,7 %», — добавили в РГБ.

Также там уточнили, что 56,9% от общего количества записанных в библиотеку составляют читатели комплекса гуманитарных и общественных наук. 

Таким образом, в учреждении констатировали, что среднестатистический портрет читателя РГБ выглядит следующим образом: это молодая женщина до 40 лет, являющаяся специалистом социально-гуманитарного профиля.

Наряду с этим в РГБ рассказали, как менялась динамика записи читателей в учреждение. Так, выяснилось, что в первом полугодии 2017 года в библиотеку записались 31 529 человек: 26 761 очно и 4768 удалённо.

В первом полугодии 2021 года ситуация несколько изменилась: число записанных выросло до 33 106 человек (17 236 записались очно и 15 870 удалённо).

Коренным образом эта динамика поменялась за шесть месяцев 2022 года: новыми читателями РГБ стали 53 703 человека (21 251 присоединился к библиотеке очно и 32 452 удалённо).

Ранее стало известно, что в столице 2—5 сентября пройдёт Московская международная книжная ярмарка.

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