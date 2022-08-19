Журнал «Архитектура СССР» возглавил топ популярных изданий среди читателей РГБ

В Российской государственной библиотеке провели исследование и выяснили, какие книги и печатные документы в разное время были наиболее популярны среди читателей. С результатами проведённой специалистами работы ознакомился RT.

По данным РГБ, топ по запросам в электронной библиотеке по итогам 2021 года и первого полугодия 2022 года возглавил Юбилейный справочник Императорской Академии художеств (Кондаков С.Н.).

Второе место в рейтинге заняло Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.

Третьим в списке стал Справочник по населённым местам Московской губернии (по материалам Всесоюзной переписи 1926 года).

Топ печатных документов, выдаваемых в РГБ по итогам 2021 года и шести месяцев 2022 года, возглавил ежемесячный теоретический, научно-практический журнал «Архитектура СССР».

Второе место в этой категории досталось ежемесячному журналу «Декоративное искусство СССР».

Третьим в списке стал также ежемесячный научно-популярный журнал «Строительство и архитектура Москвы».

Также в РГБ рассказали, какие книги пользовались популярностью среди читателей в 2015, 2016 и 2017 годах.

Выяснилось, что лидером 2015 года стал учебник «Биологическая химия с упражнениями и задачами» для студентов учреждений высшего профессионального образования (Северин С.Е.) — его запрашивали 112 раз.

В 2016 году лидер изменился: им стал учебник «Патологическая анатомия» для студентов учреждений высшего профессионального образования (Струков А.И.) — его запрашивали 156 раз.

А в 2017 году «Биологическая химия с упражнениями и задачами» вновь стала лидером по числу запросов — ею интересовались 126 раз.

«Спрос на литературу естественно-научную и медицинскую, скорее всего, связан с неудовлетворительным комплектованием вузов и отраслевых библиотек», — допустили в РГБ.

Ранее стало известно, что в столице 2—5 сентября пройдёт Московская международная книжная ярмарка.