Врач Ионова посоветовала увеличить физическую нагрузку зимой
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«Это про то, что надо бывать на естественном освещении днём хотя бы час. Про то, чтобы увеличивать физическую активность, поскольку сейчас холодно и очень не хочется этого делать. И про то, чтобы было то занятие, которое приносит удовольствие и, соответственно, высокий уровень дофамина», — сказала она в беседе с Inforeactor.
Со своей стороны, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-терапевт Светлана Павличенко в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала о продуктах, в которых содержится витамин В1.
По словам эксперта, главные источники — орехи и семена, проростки пшеницы, цельное зерно.
Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.