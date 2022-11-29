Врач Ионова посоветовала увеличить физическую нагрузку зимой

Врач-диетолог, директор клиники, автор книги «Здоровые привычки» Лидия Ионова заявила, что в холодное время года важно помнить и о рационе питания, и в целом об образе жизни.

«Это про то, что надо бывать на естественном освещении днём хотя бы час. Про то, чтобы увеличивать физическую активность, поскольку сейчас холодно и очень не хочется этого делать. И про то, чтобы было то занятие, которое приносит удовольствие и, соответственно, высокий уровень дофамина», — сказала она в беседе с Inforeactor.

Со своей стороны, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-терапевт Светлана Павличенко в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала о продуктах, в которых содержится витамин В1.

По словам эксперта, главные источники — орехи и семена, проростки пшеницы, цельное зерно.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.