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Гастроэнтеролог Намсараева заявила о вероятности отравления несезонными овощами

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Врач-гастроэнтеролог клиники «Медси» в Южном Бутове Наталья Намсараева заявила о вероятности отравления несезонными овощами и фруктами.
Гастроэнтеролог Намсараева заявила о вероятности отравления несезонными овощами
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она пояснила, что такие продукты обрабатывают нитратами для ускорения созревания, также фрукты могут быть натёрты парафином.

«Немногие знают, что эти вещества, попадая в организм, вызывают часто отравление, могут нарушить работу желудка, нервной системы, щитовидной железы», — сказала Намсараева.

Она посоветовала есть сезонные овощи и фрукты, а также покупать замороженную продукцию, собранную после созревания.

Со своей стороны, нутрициолог Елена Буторина рассказала, что фастфуд вызывает зависимость.

«Когда мы едим продукт, мы понимаем, что это не только энергия, но и полезные вещества. Жир, в котором обжаривают курицу, надо менять ежедневно, в противном случае он становится канцерогеном», — цитирует эксперта «Ямал 1».

По словам Буториной, лучше заказывать салаты, которые представлены во многих заведениях фастфуда.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и омеги-3 для здоровья и настроения человека.

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