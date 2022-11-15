Диетолог Соломатина посоветовала есть киви в сезон простуд

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала есть киви в сезон простудных заболеваний.

«В киви очень много витамина C, поэтому его необходимо есть в сезон простудных заболеваний. Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в киви также содержатся лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, помогающие укреплять зрение.

Со своей стороны, консультант по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог, член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» посоветовала употреблять не более трёх порций кофе в день.

Как отметила эксперт, по времени соотношения с едой особых ограничений в приёме кофе для здоровых людей нет.

«Исключением являются люди с язвенной болезнью желудка, с повышенной кислотностью желудочного сока и с синдромом раздражённого кишечника. Для них кофе натощак противопоказан, особенно эспрессо», — уточнила она.

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