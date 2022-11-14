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Профессор Каменева посоветовала студентам не увлекаться кофе во время сессии

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Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева дала советы студентам по питанию во время сессии.
Профессор Каменева посоветовала студентам не увлекаться кофе во время сессии
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего, следует оптимизировать свой рабочий день, отрегулировать время на отдых, физическую активность, сон. Как правило, студентам не хватает времени на приготовление еды, поэтому хорошим вариантом может стать список блюд, которые просты в приготовлении, не затратны, но весьма полезны», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это могут быть бульоны на основе постного мяса с добавлением зелени и яиц, салаты из овощей, орехов и сухофруктов.

Среди других рекомендованных продуктов — каши, цитрусовые, яблоки, горький шоколад.

«А вот увлекаться кофе не стоит, лучше заменить его чаем. Сейчас выбор чая чрезвычайно разнообразен и удовлетворит даже самый взыскательный вкус», — добавила Каменева.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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