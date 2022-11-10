Стоматолог Гальчинская посоветовала употреблять молочные продукты для укрепления эмали зубов
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В беседе с изданием Pravda.Ru она посоветовала употреблять фрукты и овощи «жёсткой фактуры», к которым относятся свёкла, морковь, огурцы, яблоки, груши.
Также рекомендуются молочные продукты — источник кальция и казеина, помогающих укрепить эмаль зубов и костей.
Кроме того, Гальчинская советует употреблять рыбу и морепродукты. Среди других рекомендованных продуктов — желток яиц, укроп, базилик, петрушка, клюква, орехи.
Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.