Стоматолог Гальчинская посоветовала употреблять молочные продукты для укрепления эмали зубов

Детский стоматолог Центра имплантации и стоматологии ИНТАН в стоматологии Полина Гальчинская рассказала о продуктах, способствующих укреплению зубов и дёсен.

В беседе с изданием Pravda.Ru она посоветовала употреблять фрукты и овощи «жёсткой фактуры», к которым относятся свёкла, морковь, огурцы, яблоки, груши.

Также рекомендуются молочные продукты — источник кальция и казеина, помогающих укрепить эмаль зубов и костей.

Кроме того, Гальчинская советует употреблять рыбу и морепродукты. Среди других рекомендованных продуктов — желток яиц, укроп, базилик, петрушка, клюква, орехи.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.