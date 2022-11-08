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Диетолог Дианова заявила о вреде «шоколадной диеты»

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила о вреде так называемой шоколадной диеты.
Диетолог Дианова заявила о вреде «шоколадной диеты»
  • Gettyimages.ru

«Она резко ограничивает еду, поступающую в организм, поэтому, конечно, на весах будет минус, потому что человек не ест. Приходят калории, за счёт которых ещё какое-то время можно продержаться, но это всё может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта», — заявила эксперт в беседе с ФАН.

По её словам, затем человек становится заложником решения этих проблем.

Как добавила Дианова, диета — это всегда временная история, которую потом придётся закончить.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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