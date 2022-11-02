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В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня народного единства

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В честь Дня народного единства в Москве с 3 по 6 ноября пройдут исторические выставки, лекции, кинопоказы и другие мероприятия.
В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Ко Дню народного единства столичные учреждения культуры подготовили больше 160 мероприятий. Они пройдут с 3 по 6 ноября по всей Москве. Большая часть из них будет посвящена истории нашей страны», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, все желающие смогут ознакомиться с традициями народов России на этнографических викторинах, диктантах, мастер-классах.

Например, в кинотеатрах сети «Москино» покажут фильмы об адмирале Фёдоре Ушакове, а также фильмы об эпохе Петра I и Балтийском флоте.

Кроме того, тематические мероприятия состоятся в парках «Северное Тушино», «Фили», «Красная Пресня», «Митино», передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».

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