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Волгоградская область примет участие в акции «Ночь искусств»

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Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».
Волгоградская область примет участие в акции «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет культуры.

В частности, в музее имени Машкова 4 ноября состоятся квесты, экскурсия «Феномен русской иконы» и другие мероприятия.

Обзорные экскурсии и детские мастер-классы запланированы в краеведческом музее. В планетарии представят программу «Космическая история России».

Также стало известно, что 11 ноября в малом зале Тверского музейно-выставочного центра откроется выставка литографий Рене Магритта, передаёт tverigrad.ru. На экспозиции будет представлено 50 работ.

Ранее сообщалось, что объявлена программа «Ночи искусств» в Нижнем Новгороде.

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