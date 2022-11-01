Волгоградская область примет участие в акции «Ночь искусств»
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет культуры.
В частности, в музее имени Машкова 4 ноября состоятся квесты, экскурсия «Феномен русской иконы» и другие мероприятия.
Обзорные экскурсии и детские мастер-классы запланированы в краеведческом музее. В планетарии представят программу «Космическая история России».
Также стало известно, что 11 ноября в малом зале Тверского музейно-выставочного центра откроется выставка литографий Рене Магритта, передаёт tverigrad.ru. На экспозиции будет представлено 50 работ.
Ранее сообщалось, что объявлена программа «Ночи искусств» в Нижнем Новгороде.