Объявлена программа «Ночи искусств» в Нижнем Новгороде

Стала известна программа акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Нижнем Новгороде 3—4 ноября.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской Департамент культуры.

В частности, кинотеатр «Буревестник» организует благотворительный показ фильма «Мой волк». Планетарий имени Гречко представит лекцию о мифах звёздного неба.

Музей имени Горького и Домик Каширина проведут день открытых дверей.

Кроме того, запланирована программа празднования Дня народного единства, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр 800». Основными площадками станут площадь Минина и Пожарского, Кремль, НГХМ и городские парки.

Состоятся выступления артистов, исторические реконструкции, интерактивные видеоэкскурсии.

Ранее сообщалось, что в Москве 4—5 ноября пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств».