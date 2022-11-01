Объявлена программа «Ночи искусств» в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской Департамент культуры.
В частности, кинотеатр «Буревестник» организует благотворительный показ фильма «Мой волк». Планетарий имени Гречко представит лекцию о мифах звёздного неба.
Музей имени Горького и Домик Каширина проведут день открытых дверей.
Кроме того, запланирована программа празднования Дня народного единства, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр 800». Основными площадками станут площадь Минина и Пожарского, Кремль, НГХМ и городские парки.
Состоятся выступления артистов, исторические реконструкции, интерактивные видеоэкскурсии.
Ранее сообщалось, что в Москве 4—5 ноября пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств».