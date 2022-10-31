Узнать больше

В Москве пройдёт акция «Ночь искусств»

Короткая ссылка
В Москве 4—5 ноября пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». Она будет посвящена русской культуре.
В Москве пройдёт акция «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Alimov

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В акции примут участие более 200 городских площадок. В частности, в концертном зале «Зарядье» состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В кинотеатре «Космос» проведут концерт «Московские киносезоны», а в «Новом Манеже» можно будет увидеть показ итоговой постановки проекта «Непокорённые».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Воронцовский и Ливадийский дворцы примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить