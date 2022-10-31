В Москве пройдёт акция «Ночь искусств»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В акции примут участие более 200 городских площадок. В частности, в концертном зале «Зарядье» состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
В кинотеатре «Космос» проведут концерт «Московские киносезоны», а в «Новом Манеже» можно будет увидеть показ итоговой постановки проекта «Непокорённые».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Воронцовский и Ливадийский дворцы примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств».