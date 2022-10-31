Диетолог Соломатина назвала алкоголь опасным для мозга

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, опасных для мозга.

В беседе с Life.ru она заявила, что прежде всего это алкоголь, от которого страдают головной мозг и нервная система.

В список также попал сахар, способный повышать уровень глюкозы.

«Начинают страдать сосуды мозга, и туда устремляется холестерин. Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — уточнила Соломатина.

Вредными она назвала и трансжиры, которые могут содержаться в вафлях и печенье.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.