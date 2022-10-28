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Педиатр Жукова назвала сбалансированность главным правилом рациона детей

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Педиатр ДГБ Нижнего Тагила Дарья Жукова назвала сбалансированность главным правилом рациона детей.
Педиатр Жукова назвала сбалансированность главным правилом рациона детей
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В беседе с tagilcity.ru она заявила, что малоподвижный образ жизни и любовь к гаджетам легко приводят к набору веса и ожирению даже в детском возрасте.

В связи с этим за меню ребёнка нужно внимательно следить, в него должны входить необходимые макроэлементы, белки, жиры и углеводы, важна сбалансированность. Особую роль играет и питьевой режим.

«Поступление питьевой воды, причём в чистом виде, а не только в составе супов, чая, соков или других сладких напитков, в организм ребёнка — необходимое условие для нормального развития и функционирования всех органов и систем», — считает Жукова.

Она добавила, что нет смысла заставлять ребёнка есть то, что он не хочет.

«С детства прививайте ему культуру правильного питания. И тогда, рано или поздно столкнувшись с фастфудом и «пищевым мусором», он скорее отдаст предпочтение здоровой еде», — заключила Жукова.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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