Диетолог Гинзбург посоветовал заменить сладкие продукты фруктами
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«Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, лучше заменить сладкие продукты фруктами.
«Если ими особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам», — отметил эксперт.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.