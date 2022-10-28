Диетолог Гинзбург посоветовал заменить сладкие продукты фруктами

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление сахаросодержащих продуктов может привести к проблемам со здоровьем.

«Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, лучше заменить сладкие продукты фруктами.

«Если ими особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам», — отметил эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.