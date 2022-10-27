Диетолог Плато посоветовал подбирать завтрак в зависимости от образа жизни

Диетолог Алекс Плато посоветовал подбирать завтрак в зависимости от образа жизни.

«Главное — понимать, чем человек будет заниматься после завтрака. Если он идёт на завод или заниматься физическим трудом, то можно спокойно есть углеводы. Если же человек садится за компьютер или у него другая сидячая работа, то завтрак должен быть белковый. Это яйца, творог, курица, рыба, мясо. И овощи», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, то же самое можно сказать об ужине — всё зависит от того, сколько человек потратил энергии за день.

«Если вы много трудились, бегали, ходили, то ужин должен включать в себя энергию: гарнир плюс что-то белковое. Если человек весь день просидел за столом, то ужин должен быть только белковый», — считает Плато.

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