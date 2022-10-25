Нутрициолог Лангауэр рассказала о способах избежать переедания после недосыпа

Нутрициолог Иоланта Лангауэр рассказала о способах избежать переедания после недосыпа.

«Самый хороший вариант — обычные куриные яйца, которые являются идеальным источником белка, причем в сочетании с жиром. Желток — это чистой воды фосфолипиды, то есть жиры», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, белковые продукты дают хорошее насыщение, а также необходимы для выработки различных гормонов.

«Если у нас был сытный белково-жировой завтрак, то, как правило, сытости хватит на 4 — 6 часов. Но ввиду того, что мы уже знаем проделки грелина, который может диктовать нам свои условия, то, имея недосып, в обед лучше подстраховаться и ввести в рацион медленные углеводы», — посоветовала Лангауэр.

Она считает, что в такой ситуации идеально подойдёт гречка.

«Гречка будет хорошим дополнением к какому-то белковому продукту. Это может быть курица, любая другая птица, это может быть какое-то хорошее мясо или рыба», — пояснила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.