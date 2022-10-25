Специалист Верис рассказал, чем заменить сладости

Менеджер по продукту протеиновых десертов Fitkit Артём Верис рассказал, чем заменить сладости.

«Если вы любите сладкое и не хотите от него отказываться, хорошей альтернативой станут продукты с низким содержанием сахара или без сахара вообще», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, неплохой альтернативой могут быть батончики из орехов и сухофруктов, но нужно внимательно изучить ингредиенты.

Также Верис советует обратить внимание на десерты, при приготовлении которых используется растворимая клетчатка и низкокалорийные сахарозаменители.

«Главный совет для тех, кто хочет сократить количество сладкого в питании — создавать комфортные для себя условия и не издеваться над собой. Не стоит делать слишком большие интервалы между приёмами пищи, чтобы у мозга не было соблазна восполнить недостаток энергии с помощью шоколадки», — сказал он.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.