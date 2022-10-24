Диетолог Мухина заявила о высоком содержании витаминов группы В в тыкве

Диетолог Марият Мухина рассказала о полезных свойствах тыквы.

В беседе с Life.ru она заявила, что тыквенная мякоть богата витамином С.

«Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 г), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении», — отметила эксперт.

Среди других витаминов, содержащихся в тыкве, — К (витамин свёртываемости) и Т (карнитин).

«Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка», — пояснила Мухина.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.