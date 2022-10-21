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Психотерапевт Вилков посоветовал массаж и тишину для восстановления после тяжёлого дня

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Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал о способах восстановления после тяжёлого дня.
Психотерапевт Вилков посоветовал массаж и тишину для восстановления после тяжёлого дня
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что при работе в офисах открытого типа сотрудники не могут расслабиться из-за постоянного контроля, поэтому в конце смены они испытывают сильную усталость.

По словам эксперта, после тяжёлого дня наиболее действенными будут обычные правила саморегуляции и снятия стресса, например медитативные упражнения, релаксация, массаж, горячая ванна, тишина, приятная музыка и чтение книг.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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