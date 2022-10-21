Диетолог Бинатова заявила о бесполезности низкоуглеводных батончиков

Эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова заявила о бесполезности и вреде некоторых видов продуктов питания.

В частности, в беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что в обезжиренную продукцию для компенсации вкуса могут добавлять сахар.

«В составе низкоуглеводных батончиков преобладают обработанные ингредиенты и химические добавки, которые никакой пользы организму не приносят. Эти батончики действительно являются низкоуглеводными, но не полезными», — сообщила эксперт.

Что касается безглютеновых продуктов, то, по словам эксперта, они изготовлены на основе рафинированного крахмала и не содержат питательных веществ.

«Поэтому без рекомендаций врача питаться такими продуктами... вредно для здоровья», — уточнила Бинатова.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.