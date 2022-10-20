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Диетолог Русакова посоветовала готовить фруктовый салат в качестве осеннего завтрака

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о вариантах полезного осеннего завтрака.
Диетолог Русакова посоветовала готовить фруктовый салат в качестве осеннего завтрака
  • Gettyimages.ru
  • © kajakiki

«Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Чем он будет ярче, тем больше он будет заряжать витаминами и позитивом», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, можно приготовить, например, греческий салат. В качестве заправки эксперт рекомендует йогурт.

Как отметила Русакова, на завтрак также нужно какое-либо белковое блюдо, к примеру творог, омлет или яичница.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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