Диетолог Русакова посоветовала готовить фруктовый салат в качестве осеннего завтрака

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о вариантах полезного осеннего завтрака.

«Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Чем он будет ярче, тем больше он будет заряжать витаминами и позитивом», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, можно приготовить, например, греческий салат. В качестве заправки эксперт рекомендует йогурт.

Как отметила Русакова, на завтрак также нужно какое-либо белковое блюдо, к примеру творог, омлет или яичница.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.