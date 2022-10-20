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Диетолог Дюваль посоветовала соблюдать питьевой режим для поддержания памяти в пожилом возрасте

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, каким должно быть питание для поддержания памяти в пожилом возрасте.
Диетолог Дюваль посоветовала соблюдать питьевой режим для поддержания памяти в пожилом возрасте
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Fuchs

«Прежде всего, очень важно пить достаточное количество чистой воды, потому что в пожилом возрасте зачастую этот совет игнорируется», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важным элементом рациона являются проросшие семена.

«Можно добавлять проростки в салаты, в смузи или просто съедать две столовые ложки таких семян в день. Они богаты витаминами группы B, витамином С и органическими минеральными веществами», — уточнила Дюваль.

Как считает эксперт, также нужно увеличить и количество овощей.

Кроме того, в рацион должны входить жирная рыба, ягоды. От сладких продуктов рекомендуется отказаться.

«Если человек любит сладкое, то может организовать перекус, например, между завтраком и обедом. Можно съесть 200 — 300 г фруктов или ягод... Чем богаче у нас будет ассортимент, тем больше пользы мы будем получать», — добавила Дюваль.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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