Диетолог Андреев назвал рассол от квашеной капусты полезным при простуде

Врач-диетолог сети медицинских клиник «Доктор Рядом» Александр Андреев назвал рассол от квашеной капусты полезным при простуде.

«Квашеная капуста включает в свой состав аскорбинки больше, нежели любые цитрусовые. Рассол этого овоща — отличный антиоксидант, противовоспалительное и бактерицидное средство в борьбе с простудными инфекциями», — заявил Андреев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, квашеная капуста содержит витамины Е, В1, А, РР, В2, Н, U, К, а также калий, натрий, магний, фосфор, кальций, железо, медь, цинк и хром.

Как считает эксперт, квашеная капуста и её рассол оказывают благотворное влияние на многие системы организма.

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