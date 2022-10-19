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Диетолог Андреев назвал рассол от квашеной капусты полезным при простуде

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Врач-диетолог сети медицинских клиник «Доктор Рядом» Александр Андреев назвал рассол от квашеной капусты полезным при простуде.
Диетолог Андреев назвал рассол от квашеной капусты полезным при простуде
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Квашеная капуста включает в свой состав аскорбинки больше, нежели любые цитрусовые. Рассол этого овоща — отличный антиоксидант, противовоспалительное и бактерицидное средство в борьбе с простудными инфекциями», — заявил Андреев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, квашеная капуста содержит витамины Е, В1, А, РР, В2, Н, U, К, а также калий, натрий, магний, фосфор, кальций, железо, медь, цинк и хром.

Как считает эксперт, квашеная капуста и её рассол оказывают благотворное влияние на многие системы организма.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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