Диетолог Лазуренко рассказала о пользе сельдерея и отрубей во время диеты

Врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала о продуктах, полезных во время диеты.

«В рационе в любом случае, снижает вес человек или удерживает его, должен быть полный набор и белков, и жиров, и углеводов. Сельдерей в данном случае выполняет функцию углевода — источника энергии с очень низкой калорийностью», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также во время диеты рекомендуется потреблять белок куриного яйца, который содержит набор важных аминокислот.

Ещё одним полезным продуктом Лазуренко назвала морковь.

«Это источник витаминов группы B, необходимых для адекватной работы центральной нервной системы, витамина А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Также этот продукт содержит много сложной клетчатки», — уточнила она.

Как считает эксперт, важную роль играют и отруби.

«Сублимированные отруби сильно выручают, помогают быть сытым, довольным и при этом не набирать жир», — добавила Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.