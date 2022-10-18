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Диетолог Денисова посоветовала ужинать молочными продуктами для улучшения сна

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Кандидат медицинских наук врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала о продуктах, способных облегчить засыпание.
Диетолог Денисова посоветовала ужинать молочными продуктами для улучшения сна
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Есть продукты, которые обладают очень мягким релаксирующим действием и облегчают засыпание. Это те продукты, которые богаты магнием, например орехи и морепродукты, и те, которые способствуют выработке серотонина — гормона удовольствия. Он также обладает успокаивающим свойством», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, из вечернего рациона лучше убрать продукты, содержащие кофеин.

«На ужин стоит есть зерновые и молочные продукты, орехи. Такое питание может поспособствовать снятию напряжения. Ужин должен быть примерно за два-три часа до сна», — посоветовала Денисова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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