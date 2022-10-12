Гастроэнтеролог Кашух высказалась о пользе привычки запивать еду водой

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух высказалась о пользе привычки запивать еду водой.

«Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, не стоит переживать по поводу «разбавления» пищеварительных соков жидкостью, так как организм человека регулирует их количество.

Как добавила Кашух, кофе и алкоголь не восполняют водный баланс организма, а наоборот, приводят к обезвоживанию.

«Если человек испытывает жажду, её нужно своевременно утолять. Рекомендуется ограничить потребление сладких напитков — это источники «скрытого» и часто лишнего сахара в рационе. Предпочтение следует отдать обычной негазированной воде», — заключила врач.

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