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Гастроэнтеролог Кашух высказалась о пользе привычки запивать еду водой

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Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух высказалась о пользе привычки запивать еду водой.
Гастроэнтеролог Кашух высказалась о пользе привычки запивать еду водой
  • Gettyimages.ru

«Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, не стоит переживать по поводу «разбавления» пищеварительных соков жидкостью, так как организм человека регулирует их количество.

Как добавила Кашух, кофе и алкоголь не восполняют водный баланс организма, а наоборот, приводят к обезвоживанию.

«Если человек испытывает жажду, её нужно своевременно утолять. Рекомендуется ограничить потребление сладких напитков — это источники «скрытого» и часто лишнего сахара в рационе. Предпочтение следует отдать обычной негазированной воде», — заключила врач.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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