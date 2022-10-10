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Диетолог Плато назвал продукты, которые должны присутствовать в рационе

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Диетолог и нутрициолог Алекс Плато назвал продукты, которые должны присутствовать в рационе.
Диетолог Плато назвал продукты, которые должны присутствовать в рационе
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о двух-трёх продуктах, которые должны присутствовать в рационе современного человека, то это в первую очередь белки. Неважно, что это — рыба, мясо или яйца. Второй продукт — овощи. Лучше всего сельдерей. И третий продукт, который необходим, — чистая, качественная вода», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как пояснил эксперт, белки, овощи и вода смогут поддержать организм человека в рабочем состоянии в любой обстановке, а всё остальное вторично.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов и его не стоит применять вместо лекарств.

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