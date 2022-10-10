Нутрициолог Лангауэр рассказала о полезных свойствах шиповника

Нутрициолог Иоланта Лангауэр рассказала о полезных свойствах шиповника.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что шиповник содержит много витамина С, благодаря чему способствует укреплению иммунной системы.

«Если мы чувствуем нагрузку на иммунную систему, простужаемся, начинаем заболевать и в целом себя не очень хорошо чувствуем, то здесь шиповник может прийтись кстати», — отметила эксперт.

По её словам, витамин С относится к сильным антиоксидантам — веществам, которые борются со свободными радикалами.

«Шиповник содержит большое количество биофлавоноидов, которые укрепляют наши сосуды и позитивно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы», — добавила Лангауэр.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов и его не стоит применять вместо лекарств.