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Диетолог Денисенко рассказала о продуктах, повышающих иммунитет у детей

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Диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, повышающих иммунитет у детей.
Диетолог Денисенко рассказала о продуктах, повышающих иммунитет у детей
  • Gettyimages.ru

«Конечно, рацион ребёнка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В», — заявила она в беседе с kp.ru.

В частности, витамины группы В содержатся в печени, субпродуктах, мясе.

Кроме того, рекомендуется добавить в рацион брокколи, стручковую фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.

Также желательно употреблять бананы, поскольку в них есть калий. Магний и витамины группы В содержатся в миндале.

Среди других полезных продуктов — яйца, горький шоколад или какао, морская рыба.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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