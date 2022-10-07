Диетолог Денисенко рассказала о продуктах, повышающих иммунитет у детей
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«Конечно, рацион ребёнка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В», — заявила она в беседе с kp.ru.
В частности, витамины группы В содержатся в печени, субпродуктах, мясе.
Кроме того, рекомендуется добавить в рацион брокколи, стручковую фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.
Также желательно употреблять бананы, поскольку в них есть калий. Магний и витамины группы В содержатся в миндале.
Среди других полезных продуктов — яйца, горький шоколад или какао, морская рыба.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.