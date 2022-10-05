Диетолог Островская рассказала о полезных свойствах облепихи

Врач-диетолог Елена Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи.

«В облепиховой аптечке также есть фитостеролы и катехины — вещества с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Её оранжевый цвет говорит о высоком количестве витамина А. Витамина С в ней в десять раз больше, чем в апельсине», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Островская, облепиха содержит более 20 полезных микроэлементов, 18 аминокислот, а также омега-3, омега-9 и редкая омега-7 жирные кислоты.

Вместе с тем, добавила эксперт, людям с заболеваниями ЖКТ облепиха может быть противопоказана.

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