Узнать больше

Диетолог Островская рассказала о полезных свойствах облепихи

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи.
Диетолог Островская рассказала о полезных свойствах облепихи
  • Gettyimages.ru

«В облепиховой аптечке также есть фитостеролы и катехины — вещества с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Её оранжевый цвет говорит о высоком количестве витамина А. Витамина С в ней в десять раз больше, чем в апельсине», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Островская, облепиха содержит более 20 полезных микроэлементов, 18 аминокислот, а также омега-3, омега-9 и редкая омега-7 жирные кислоты.

Вместе с тем, добавила эксперт, людям с заболеваниями ЖКТ облепиха может быть противопоказана.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить