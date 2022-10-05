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Психолог Гут рассказал, что поднять настроение в неудачный день можно с помощью еды

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Кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал, как поднять настроение в неудачный день.
Психолог Гут рассказал, что поднять настроение в неудачный день можно с помощью еды
  • Gettyimages.ru

«Полноценный сон, регулярный отдых, вкусная и здоровая еда, дыхательная гимнастика, элементарная зарядка — об этих простых, но таких необходимых вещах важно не только помнить, но и их выполнять», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также можно порадовать себя тем, что приносит дополнительное удовольствие. Это может быть чашка кофе, новая книга, прослушивание музыки, прогулка на природе.

«Выпишите 100 мелких незначительных желаний и выполняйте их. Исполняя желания, вы меняете когнитивную природу: приучаете свой организм к тому, чтобы получать всё больше квантов удовольствия», — уточнил Гут.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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