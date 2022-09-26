Нутрициолог Тараско рассказала об особенностях питания в холодное время года

Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала об особенностях питания в холодное время года.

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что в меню должны входить тёплые супы, супы-пюре, тёплые бульоны со специями.

Также рекомендуются чаи со специями. Согревающими свойствами обладают имбирь, кардамон, куркума, корица, гвоздика.

«К такому чаю или супу добавляйте пол чайной ложки масла гхи, это жирное масло, богатое витаминами А, Е. Помимо карамельного вкуса, оно добавит больше энергии. Но помним, что это высококалорийный продукт, злоупотреблять им нельзя», — отметила Тараско.

По её словам, не стоит забывать и о физической активности.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.