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Во Владивостоке уличный гастрономический фестиваль состоится 23—25 сентября

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Во Владивостоке Первый Всероссийский уличный гастрономический фестиваль пройдёт 23—25 сентября. Часть средств от его проведения организаторы направят жителям Донбасса.
Во Владивостоке уличный гастрономический фестиваль состоится 23—25 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

В рамках форума «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности» во Владивостоке кулинары со всей страны представят кухни народов и регионов страны: Владивостока и Приморского края, Мурманской области, Карелии, Удмуртии, Бурятии, Якутии, Тульской области, Москвы, Камчатки.

Часть выручки и все средства, которые ранее планировались на финансирование развлекательной части мероприятия, направят на гуманитарную помощь жителям Донбасса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ранее сообщалось, что в Казани восьмой гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» состоялся 17—18 сентября.

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