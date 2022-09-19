Во Владивостоке уличный гастрономический фестиваль состоится 23—25 сентября

Во Владивостоке Первый Всероссийский уличный гастрономический фестиваль пройдёт 23—25 сентября. Часть средств от его проведения организаторы направят жителям Донбасса.

Об этом сообщает zr.media.

В рамках форума «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности» во Владивостоке кулинары со всей страны представят кухни народов и регионов страны: Владивостока и Приморского края, Мурманской области, Карелии, Удмуртии, Бурятии, Якутии, Тульской области, Москвы, Камчатки.

Часть выручки и все средства, которые ранее планировались на финансирование развлекательной части мероприятия, направят на гуманитарную помощь жителям Донбасса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ранее сообщалось, что в Казани восьмой гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» состоялся 17—18 сентября.