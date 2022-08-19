Синоптик Цыганков предупредил о повышении температуры в Москве с понедельника

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в выходные дни.

Специалист отметил, что в этом году август можно назвать «очень тёплым и сухим». Кроме того, как добавил синоптик, температура воздуха — на 4—6 °C выше нормы.

По его словам, на данный момент выпало около 3% осадков месячной нормы.

Собеседник RT рассказал, что в субботу и воскресенье в столичном регионе будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ветер юго-восточный — от 6 до 12 м/с. Температура воздуха — +25…+27 °C днём, +14…+16 °C — ночью. С понедельника температура начнёт повышаться», — рассказал Цыганков.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области.