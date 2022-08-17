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Синоптик Позднякова сообщила, что жара задержится в московском регионе до 28 августа

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Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.
Синоптик Позднякова сообщила, что жара задержится в московском регионе до 28 августа
  • РИА Новости

Жара пока останется с жителями Московского региона, отметила специалист в разговоре с телеканалом «360».

«Мы ожидаем, что в субботу и воскресенье температура воздуха чуть понизится, она уже не будет +30…+32 °С. Она будет в районе +26…+28 °С. Но и этот критерий относится к категории «жаркая погода». Поэтому вот такая жара удержится и в последующие дни», — сообщила Позднякова.

Очень жарко будет также 17—18 августа, отметила метеоролог.

По её словам, такая погода продержится до 28 августа включительно.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.

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