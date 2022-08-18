Синоптик Шувалов о пожарах в Рязанской области: 2010 год нам не грозит

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области.

«2010 год нам не грозит, потому что тогда продолжительность этого засушливого периода достигала почти 40 дней. Это началось в конце июня и закончилось во второй половине августа. Погода тогда была очень жаркая, с высокими температурами. Да, у нас сейчас жарко. И ещё неделю простоит жаркая погода. На следующей неделе — +30…+32 °С без всяких осадков. И такая же погода стоит в области антициклона, который занимает фактически всю европейскую территорию России», — пояснил синоптик.

Он отметил, что ситуация с пожарами остаётся сложной, и добавил, что самой главной задачей является предотвращение появления новых очагов возгорания.

«Ситуация, конечно, сложная. И она будет сложной вплоть до конца августа. Необходимо максимально предотвратить выход людей в леса, ввести запрет на посещение лесов. Потому что 90% лесных пожаров, от которых появляется гарь, идущая на Москву... она появляется, потому что кто-то не затушил костёр, кто-то пожарил шашлыки, кто-то бросил бутылку, которая потом сфокусировала солнечный свет, и т. д... Самое главное сейчас — не допустить возникновения новых очагов, а это в очень большой степени зависит от поведения людей в лесах», — заключил Шувалов.

Ранее директор красноярского Центра лесной пирологии Роман Котельников назвал причины возникновения лесных пожаров в России.