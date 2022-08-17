Директор Центра лесной пирологии Котельников перечислил причины природных пожаров

Директор красноярского Центра лесной пирологии Роман Котельников назвал причины возникновения лесных пожаров в России.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что причиной лесных пожаров на удалённых территориях России, включая Якутию и Карелию, являются грозы. Такие пожары охватывают большие площади, вследствие чего их сложнее потушить.

«А вблизи населённых пунктов основная причина — человек. Таких пожаров очень много, тушат их быстрее, но они тоже могут выйти из-под контроля и причинить серьёзный ущерб», — подчеркнул Котельников.

Он также рассказал, что пожар может возникнуть из-за искр от проходящих поездов или автомобилей.

Однако чаще всего пожары случаются из-за сжигания травы.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе объявили чрезвычайный класс пожарной опасности.