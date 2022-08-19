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Жаркая погода в Татарстане сохранится в ближайшие дни

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В Татарстане установилась жаркая погода со среднесуточными температурами, которые превышают многолетние значения на 4—5 градусов. В ближайшие дни ситуация не изменится.
Жаркая погода в Татарстане сохранится в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Регион находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который занял большую часть европейской территории России.

По прогнозу специалистов, в ближайшие выходные жителей Татарстана ждёт жаркая погода без дождей — до +30 °С.

В начале следующей недели прогнозируется от +27 до +32 °С в дневное время.

Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.

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