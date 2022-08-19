Жаркая погода в Татарстане сохранится в ближайшие дни
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр республики.
Регион находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который занял большую часть европейской территории России.
По прогнозу специалистов, в ближайшие выходные жителей Татарстана ждёт жаркая погода без дождей — до +30 °С.
В начале следующей недели прогнозируется от +27 до +32 °С в дневное время.
Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.