Жаркая погода в Татарстане сохранится в ближайшие дни

В Татарстане установилась жаркая погода со среднесуточными температурами, которые превышают многолетние значения на 4—5 градусов. В ближайшие дни ситуация не изменится.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Регион находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который занял большую часть европейской территории России.

По прогнозу специалистов, в ближайшие выходные жителей Татарстана ждёт жаркая погода без дождей — до +30 °С.

В начале следующей недели прогнозируется от +27 до +32 °С в дневное время.

Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.