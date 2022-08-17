Кемпинг Maxi Camp пройдёт на площадке фестиваля «Дикая мята» в Тульской области

Кемпинг Maxi Camp пройдёт с 26 по 28 августа на площадке фестиваля «Дикая мята» в Алексинском районе Тульской области.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Запланированы занятия йогой и спортивное ориентирование, лекции и мастер-классы. На территории также будет работать SUP-станция.

«Для всех любителей командных видов спорта представители Федерации регби России установят надувные регбийные ворота и научат правильно бросать мяч. А также все желающие смогут принять участие в играх в тэг-регби», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоятся курсы по выживанию в диких условиях, ночной видеосалон, гастросеты. Каждый вечер будут проходить выступления музыкальных коллективов в формате радио Maximum.