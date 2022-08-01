День образования Тюменской области отпразднуют 14 августа
- РИА Новости
Об этом пишет megatyumen.ru.
Так, в Тюмени состоится открытие выставки-ярмарки ремесленников «Земля умелых мастеров» и концерт с участием звёзд эстрады.
Наряду с этим губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ России в ЗАТО Североморск посетили порядка 4500 гостей и зрителей. Об этом информирует Nord-News.
Мероприятия прошли 31 июля.
Ранее сообщалось о программе праздничных мероприятий по случаю 436-й годовщины образования Тюмени.