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День образования Тюменской области отпразднуют 14 августа

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В Тюменской области 14 августа отметят 78 лет со дня образования региона. Жителей ожидает праздничная программа, запланировано свыше 500 мероприятий.
День образования Тюменской области отпразднуют 14 августа
  • РИА Новости

Об этом пишет megatyumen.ru.

Так, в Тюмени состоится открытие выставки-ярмарки ремесленников «Земля умелых мастеров» и концерт с участием звёзд эстрады.

Наряду с этим губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ России в ЗАТО Североморск посетили порядка 4500 гостей и зрителей. Об этом информирует Nord-News.

Мероприятия прошли 31 июля. 

Ранее сообщалось о программе праздничных мероприятий по случаю 436-й годовщины образования Тюмени.

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