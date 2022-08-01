День образования Тюменской области отпразднуют 14 августа

В Тюменской области 14 августа отметят 78 лет со дня образования региона. Жителей ожидает праздничная программа, запланировано свыше 500 мероприятий.

Об этом пишет megatyumen.ru.

Так, в Тюмени состоится открытие выставки-ярмарки ремесленников «Земля умелых мастеров» и концерт с участием звёзд эстрады.

Наряду с этим губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ России в ЗАТО Североморск посетили порядка 4500 гостей и зрителей. Об этом информирует Nord-News.

Мероприятия прошли 31 июля.

Ранее сообщалось о программе праздничных мероприятий по случаю 436-й годовщины образования Тюмени.