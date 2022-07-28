В праздновании Дня города в Тюмени примут участие более 500 тысяч человек

В праздничных мероприятиях по случаю 436-й годовщины образования Тюмени примут участие более 500 тыс. человек.

Об этом пишет nashgorod.ru.

Депутаты вместе с главой города, почётными гражданами, ветеранами и жителями 30 июля возложат цветы к камню, заложенному в честь основания первого русского города Сибири, и памятнику Андрею Текутьеву.

Также в этот день состоится вручение знаков почётных граждан Тюмени.

В городе пройдут праздничные концерты, выставки, фестивали и мастер-классы. Впервые в программу Дня города включили фестиваль колокольного звона.

Ожидается, что мероприятия посетят более 500 тыс. человек.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.