В праздновании Дня города в Тюмени примут участие более 500 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом пишет nashgorod.ru.
Депутаты вместе с главой города, почётными гражданами, ветеранами и жителями 30 июля возложат цветы к камню, заложенному в честь основания первого русского города Сибири, и памятнику Андрею Текутьеву.
Также в этот день состоится вручение знаков почётных граждан Тюмени.
В городе пройдут праздничные концерты, выставки, фестивали и мастер-классы. Впервые в программу Дня города включили фестиваль колокольного звона.
Ожидается, что мероприятия посетят более 500 тыс. человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.