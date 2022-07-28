В столице рассказали о подготовке к открытию фестиваля «Московское варенье»
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
В мастерских на юго-востоке города художники расписывают более десяти крупных красочных арт-объектов в виде банок с вареньем.
Торговые шале для фестиваля украсят цветами и арками с уникальными растениями, в том числе экзотических видов.
На фестивальных площадках представят не только варенье, но и конфитюры, джемы, повидло, мороженое, ягоды, фрукты и многое другое.
Дополнят программу различные активности в центре и округах Москвы.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.