В столице рассказали о подготовке к открытию фестиваля «Московское варенье»

В столице фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды» начнётся в пятницу, 29 июля. Специально к этому событию художники создают уникальные арт-объекты.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В мастерских на юго-востоке города художники расписывают более десяти крупных красочных арт-объектов в виде банок с вареньем.

Торговые шале для фестиваля украсят цветами и арками с уникальными растениями, в том числе экзотических видов.

На фестивальных площадках представят не только варенье, но и конфитюры, джемы, повидло, мороженое, ягоды, фрукты и многое другое.

Дополнят программу различные активности в центре и округах Москвы.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.