Директор Эрмитажа Пиотровский высказался о попытках отмены русской культуры на Западе
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«Есть попытка отменить вклад России в мировое наследие. Надо этому противопоставить нормальную, активную культурную жизнь у себя в стране — и все подобные попытки просто отсохнут», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Ранее госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что бойкот русской культуры на Западе недопустим, и выступила против политики её отмены.