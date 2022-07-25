Директор Эрмитажа Пиотровский высказался о попытках отмены русской культуры на Западе

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал попытки Запада отменить вклад России в мировое культурное наследие.
Директор Эрмитажа Пиотровский высказался о попытках отмены русской культуры на Западе
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Есть попытка отменить вклад России в мировое наследие. Надо этому противопоставить нормальную, активную культурную жизнь у себя в стране — и все подобные попытки просто отсохнут», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Ранее госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что бойкот русской культуры на Западе недопустим, и выступила против политики её отмены.

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