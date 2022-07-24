Синоптик Шувалов рассказал о вероятности ливней в Сочи в ближайшие дни

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Сочи.
Синоптик Шувалов рассказал о вероятности ливней в Сочи в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Эти осадки, наводнение и сели строго локализованы в Сочи. Эффект усиления осадков в горной зоне за счёт совокупного влияния близости моря и гор», — объяснил Шувалов.

Синоптик добавил, что вероятность локальных интенсивных дождей в Сочи сохраняется на завтра.

«Послезавтра осадки уходят в горные и предгорные районы, на остальной территории погода успокаивается. Пик активности пройден, и мы настраиваемся на более спокойную и менее грозную погоду», — заключил он.

Как ранее сообщил глава Сочи, в результате залпового ливня погиб один человек, повреждено более 50 машин.

Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.

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