Более 50 машин повреждено из-за сильных ливней в Сочи
- РИА Новости
«На курорте серьёзно пострадало более 50 легковых автомобилей сочинцев и гостей города. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше», — написал он в Telegram.
В Центральном районе пострадало 16 улиц, эпицентр — микрорайон Донская, отметил Копайгородский.
Как ранее сообщил глава Сочи, в результате залпового ливня погиб один человек.
Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.