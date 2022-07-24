Более 50 машин повреждено из-за сильных ливней в Сочи

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В Сочи более 50 машин повреждено из-за ливней, по каждой из них составлены протоколы дорожно-транспортного происшествия, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Более 50 машин повреждено из-за сильных ливней в Сочи
  • РИА Новости

«На курорте серьёзно пострадало более 50 легковых автомобилей сочинцев и гостей города. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше», — написал он в Telegram.

В Центральном районе пострадало 16 улиц, эпицентр — микрорайон Донская, отметил Копайгородский.

Как ранее сообщил глава Сочи, в результате залпового ливня погиб один человек.

Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.

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