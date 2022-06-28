Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 30 июня. Оно пройдёт в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве.

Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачёва.

«Завтра (29 июня. — RT) снова прощания не будет — по инициативе мамы и сестры Нарцисса. Мы все условия их (родственников) выполнили. Вели дипломатические беседы с ними, семейные беседы, мы сделали всё возможное на высоком, посольственном уровне… окончательный срок — это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдёт рейс с телом в Камерун», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прощание пройдёт 29 июня.

Планируется, что артист будет похоронен на родине, в Камеруне, в фамильном склепе.

Напомним, что певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.